Депутат Толстой: началась деколонизация российского образования

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России началась деколонизация образования. Госдума приняла решение о выходе из Болонской системы, началась работа над практическими шагами, сообщил в своём Telegram-канале вице-спикер нижней палаты российского парламента Пётр Толстой.

Он пояснил, что в данной работе задействованы думский комитет по науке и высшему образованию, заместители председателя Госдумы и правительство России.

Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом, — написал парламентарий.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы на территории РФ. По его словам, Россия должна разработать свою уникальную образовательную систему, в основе которой будут национальные интересы в экономической сфере и свобода выбора для студентов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в вопросе отказа от Болонской системы следует исходить из того, что может быть предложено ей взамен.