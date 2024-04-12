Депутат Татарстана предложил отправить на СВО любителей ночных клубов Депутат Шарафиев призвал отправить на СВО посетителей ночных клубов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев счел необходимым провести в России однодневную мобилизацию, чтобы отправить на фронт посетителей ночных клубов. В своем Telegram-канале он написал, что основным сдерживающим фактором для мобилизации в настоящий момент является дефицит рабочих рук в разных секторах экономики. Парламентарий убежден, что в таком случае не будет мобилизован ни один рабочий с завода или работник сельской отрасли.

Провести ее (мобилизацию. — NEWS.ru) надо по всей стране в пятницу во всех ночных клубах. И вот всех, кто там всю ночь скачет, отправить на СВО, — призвал он.

Ранее попадавшая в скандалы блогер Юлия Финесс обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отправить ее в зону проведения специальной военной операции на Украине. В своем Telegram-канале девушка заявила, что хочет «отправиться на фронт и отдать долг Родине».

В марте звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска и получил за это семь суток административного ареста. Пользователи Сети раскритиковали его поведение в баре и предложили отправить актера на фронт. Юзеры заявили, что хотели бы видеть его бойцовские качества, например, на Донецком направлении.