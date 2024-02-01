Депутат связал закрытие счетов россиян в Турции с боязнью «нечестных» денег Депутат Делягин: закрытие счетов россиян в Турции может быть связано с криминало

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Причиной закрытия счетов российских компаний в ряде банков Турции и ужесточения требований к физическим лицам могут быть опасения «нечестного» и криминального характера происхождения денег, предположил в беседе с Lenta.ru замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. При этом он назвал действия турецкой стороны недружественными.

Возможно, это реакция на то, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали закрывать счета российских лиц, потому что там боятся преступных денег, а у нас очень много среди эмигрировавших людей, которые бегут от расследований за коррупцию. Эти деньги начали мигрировать в Турцию, — пояснил парламентарий.

Он высказал мнение, что подобные меры создадут массу неудобств для законопослушных физических лиц, которые проживают в Турции, будучи гражданами России, а также станут болезненными для бизнеса, особенно в сфере торговли, хотя вряд ли коснутся сферы туризма.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о проблемах, с которыми сталкиваются российские компании и физлица в турецких банках, и находится в контакте с Анкарой по этой теме. По словам пресс-секретаря, сложности вызваны давлением США на Турцию.