Депутат сравнил политику Европы с выступлением «вагинальной флейтистки» Депутат Журавлев: номер «вагинальной флейтистки» отразил всю политику Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Номер «вагинальной флейтистки», который шокировал зрителей и судей на шоу талантов в Германии, полностью отразил всю политику Европы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с LIFE.ru депутат подчеркнул, что выступление девушки, которая исполнила композицию на флейте при помощи гениталий, доказывает, что Россия «вовремя ограничила себя от тлетворного влияния Запада».

В очередной раз убеждаешься, что мы очень вовремя начали специальную военную операцию и таким образом ограничили себя от тлетворного влияния Запада. Германия, которая дала миру Баха, Бетховена, Мендельсона, сейчас способна только демонстрировать навыки игры на флейте органами, которые не совсем для этого предназначены, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что это символичный образ происходящего с европейской культурой. По словам парламентария, выступление флейтистки можно сравнить с политикой Запада, ведь ее «загоняют в то же место», что и музыкальный инструмент на шоу.

Политолог Николай Межевич ранее заявил, что Евросоюз из-за русофобских взглядов, обострившихся на фоне СВО, стал напоминать психбольницу, где есть своя внутренняя структура. Политолог сравнил Запад с психоневрологической больницей, где есть те, кто лечится амбулаторно, и те, кто лежит в палатах.