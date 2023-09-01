Депутат Сокол может сняться с выборов в Хакасии из-за проблем со здоровьем РБК: Сергей Сокол из-за болезни может снять кандидатуру с выборов главы Хакасии

Фото: vk.com/s.sokol19

Сергей Сокол

Госпитализированный 31 августа депутат Госдумы Сергей Сокол может снять свою кандидатуру с выборов главы региона в Хакасии, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. В республике Сокол противостоит действующему руководителю от КПРФ Валентину Коновалову.

Он болеет, может и сняться, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что врачи выявили у Сергея Сокола острую кишечную непроходимость. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак со ссылкой на врачей передавал, что состояние политика оценивается как тяжелое. Помимо непроходимости, Сокол также страдает от венозного мезентериального тромбоза, характеризующегося сокращением притока крови к части кишечника. Это состояние может сопровождаться сильными болями и привести к полиорганной недостаточности.

21 июля Сокол сообщал о перенесенной операции по удалению аппендицита и перитоните. После хирургического вмешательства 1 августа его выписали.

Политологи отмечали, что после сентябрьских мероприятий сенаторы сменятся минимум в трети субъектов РФ, где будут проходить прямые губернаторские выборы. В том числе сенатор может смениться в Хакасии, если губернатором будет избран член «Единой России» Сергей Сокол.