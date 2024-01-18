Депутат разъяснила порядок расчета пенсий россиян Депутат Бессараб: выйти на пенсию в 2024 году мужно с 28,5 ИПК и 15 годами стажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При расчете трудовых пенсий учитывается количество накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и общего стажа, рассказала в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, чтобы выйти на пенсию в 2024 году, россиянин должен иметь 28,5 ИПК и 15 лет трудового стажа.

На 2024-й год нужно заработать 28,5 ИПК и 15 лет стажа. В 2028 году закончится переходный период, и нужно будет заработать 30 пенсионных баллов. 15 лет стажа также останутся, — объяснила депутат.

Издание отмечает, что, согласно данным социсследования, треть россиян 1967 года рождения и моложе не знакомы с принципами формирования и расчета пенсий. Парламентарий подчеркнула, что будущая пенсия складывается из страховых взносов, которые делает работодатель. От них же зависят и ИПК. Поэтому для формирования выплат важно работать по трудовому договору и получать «белую» зарплату. Тогда взносы будут больше, а, следовательно, увеличится и размер пенсии.

Как правило, для среднестатистического работающего страховые взносы составляют 30,2%, и они уплачиваются единым тарифом. Они делятся в том числе на обязательное пенсионное страхование, таким образом, формируют пенсию. Чем выше страховой взнос, тем больше ИПК можно заработать, но ограничение составляет 10 в год, — рассказала парламентарий.

Она напомнила, что минимальная страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров на сегодняшний день составляет 23 429 рублей. Выяснить размер своей будущей пенсии гражданин может с помощью пенсионного калькулятора в личном кабинете на сайте Социального фонда РФ, добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2024 года ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 7,4% и затронут более 1 млн человек. Повышение коснется федеральных льготников, например, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, Героев Труда, чернобыльцев и инвалидов всех трех групп.