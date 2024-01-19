Депутат разъяснил цель закона о конфискации имущества за фейки об армии Депутат Исаев: новый закон позволит бороться с зарубежными фейками об армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев

Закон о лишении имущества за фейки о российской армии позволит бороться с теми, кто занимается распространением подобной информации за рубежом, рассказал в беседе с «360» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, эта мера станет предупреждением тем, до кого российское правосудие пока не может дотянуться.

Достаточное количество тех людей, которые намеренно распространяют фейки о российских Вооруженных силах, <...> фактически находятся сейчас за рубежом. В их отношении возбуждают уголовные дела, иногда даже заочно выносятся приговоры, но с них, что называется, как с гуся вода, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что многие авторы фейков, покинувшие Россию, продолжают активно зарабатывать на своей собственности, оставшейся внутри страны: сдают квартиры, владеют акциями или имуществом предприятий. По словам Исаева, новый закон позволит исправить эту ситуацию, а также станет серьезным предупреждением для тех, кто уехал, но не занимается политикой

Предположим, они нас не поддерживают, не ведут себя, как патриоты, но хотя бы не будут вести себя как мерзавцы, — высказал мнение парламентарий.

Ранее руководители фракций Госдумы разработали закон о конфискации имущества в случае распространения фейков о Вооруженных силах России. Согласно законопроекту, подобная мера будет применяться, если докажут, что распространение информации было мотивировано корыстными целями. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.