Депутат рассказала, как отдала мошенникам всю зарплату Депутат Буцкая в юности подверглась гипнозу и отдала мошенникам всю зарплату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Буцкая

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призналась, что в юности подверглась гипнозу и отдала мошенникам всю свою зарплату. В беседе с НСН парламентарий отметила, что на улице к ней подошла женщина и стала пристально смотреть в глаза. Буцкая сама отдала ей деньги, а мошенница в ответ перевязала ее кошелек красной ниткой и пообещала, что вся сумма вернется через час.

Однажды, получив зарплату, я иду по улице, и ко мне подходит женщина. Пристально глядя мне в глаза, она спрашивает, как пройти в библиотеку. И дальше я не знаю, что со мной происходит, но я достаю кошелек и отдаю ей всю зарплату. Она перевязывает мне кошелек красной ниткой и говорит, что через час деньги вернутся, — рассказала парламентарий.

По ее словам, в то время она училась на втором курсе института и работала медсестрой в доме ребенка. Парламентарий призналась, что действительно ждала час и надеялась через это время обнаружить в кошельке деньги. Буцкая отметила, что защитить от аферистов не сможет ни один закон. Уберечь может только одно правило — не разговаривать с незнакомыми людьми. Парламентарий добавила, что вместе с коллегами разрабатывает законопроект о правовом просвещении граждан для борьбы с мошенниками.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее предложила начать систематическую борьбу с телефонным мошенниками, которые пользуются приемами «непрямого гипноза». По ее словам, начать следует с психологического просвещения граждан.