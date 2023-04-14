Депутат рассказал об ожиданиях от встречи министров обороны России и Китая Депутат Новиков: главы Минобороны России и Китая обсудят иностранные военные базы и защиту границ

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Шойгу

В ходе предстоящего визита министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву он обсудит со своим российским коллегой Сергеем Шойгу иностранные военные базы и вопросы, связанные с защитой границ двух стран, рассказал Lenta.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, учитывая общую обстановку нестабильности, России и Китаю необходимо согласование общих интересов и взглядов.

У России и Китая есть общие интересы, связанные с защитой границ и независимости. В зоне Азии у ряда стран-сателлитов США расположены военные базы. Базы на территории Южной Кореи и Японии находятся вблизи от обеих наших стран, что тоже создает определенный контур напряженности, — подчеркнул парламентарий.

Новиков также отметил положительную динамику развития военно-технического сотрудничества РФ и КНР. По его мнению, это связано с необходимостью профилактирования существующих угроз в современном мире.

Официальный визит Ли Шанфу в Россию по приглашению Сергея Шойгу пройдет с 16 по 19 апреля. Это станет первой зарубежной поездкой китайского министра после назначения его на эту должность в марте 2023 года. По информации Минобороны РФ, в ходе визита главы ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.