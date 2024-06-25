Депутат рассказал о героизме сержанта ДПС во время теракта в Дагестане Депутат Васильев: сержант ДПС спас от смерти жителя Дагестана во время теракта

Сотрудник дорожно-постовой службы Госавтоинспекции МВД по Дагестану в Махачкале сержант Хабиб Алиев ценой своей жизни спас от смерти мирного жителя, рассказал во время пресс-подхода депутат Государственной думы Владимир Васильев. По его словам, горожанин предложил полицейскому спрятаться у себя, но тот отказался, так как террористы в этом случае убили бы их обоих, передает корреспондент NEWS.ru.

Дагестан каждый раз удивляет меня и наполняет силами. Вот читаю, Алиев Хабиб, сержант полиции, сотрудник ДПС. У нас много вопросов к сержантам, полиции и ДПС. Но вдумайтесь, что он сделал. Когда один из жителей открыл дверь, сказал: «Заходи, я тебя спрячу». Он сказал: «Нет. Иначе и тебя убьют, я останусь». Можно победить таких людей? Нельзя, — сказал Васильев.

Террористический акт был совершен в воскресенье, 23 июня, террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Как сообщал ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, число жертв терактов выросло до 25, пострадал 51 человек. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских, личности еще пяти жертв пока не установлены.