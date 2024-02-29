Депутат рассказал о борьбе с «порочной практикой» в зоне СВО Депутат Иванов: МО принимает меры против перевода военных специалистов в пехоту

Фото: МО РФ

Министерство обороны России принимает меры, чтобы устранить «перегибы» в некоторых подразделениях в зоне СВО, где военных специалистов переводят в пехоту, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. Подобную практику он назвал порочной.

Речь, по его словам, о том, что «прорехи в пехоте и штурмовых отрядах „затыкают“ артиллеристами, связистами и другими спецами». Об этом депутату сообщили источники в конце прошлого года. Это, по его словам, может нанести колоссальный ущерб российской армии. В связи с этим он направил запрос в Минобороны.

Главная мысль: в соответствии с директивами и указаниями Генштаба такие «переводы» младших специалистов не предусмотрены. Описанные в моем запросе случаи — это перегибы на местах. Военное ведомство принимает исчерпывающие меры по устранению таких «перегибов», а также по выявлению и ликвидации причин их возникновения и недопущения подобных нарушений в дальнейшем, — процитировал Иванов ответ военного ведомства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совбеза Сергей Иванов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет и не может быть призывников. По его словам, как минимум половина российской армии уже контрактная.