Депутат рассказал, что будет грозить за содержание пумы в квартире Депутат Бурматов: с осени за содержание в квартире пумы или медведя придется заплатить штраф

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Осенью в КоАП добавят шесть новых составов, касающихся ответственности за жестокое обращение с животными, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов «Парламентской газете». Так, появятся штрафы за содержание в квартирах животных, запрещенных к содержанию, список которых утвержден правительством, это в том числе медведи и пумы. По словам депутата, подобные законопроекты являются ответами на обращения неравнодушных российских граждан,

Появятся штрафы за содержание в квартирах животных, запрещенных к содержанию, список которых утвержден правительством. Это медведи, пумы, некоторые виды змей и приматов и так далее, — пояснил парламентарий.

Бурматов рассказал, что ему на почту пришло предложение запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки. Депутат заверил, что законопроект должен вступить в силу осенью и тогда в таких магазинах останутся только рыбки, мелкие птицы и грызуны. Торговля крупными животными вроде кошек и собак должна осуществляться только через питомники, где им смогут создать надлежащие условия, заключил законодатель.

Ранее депутат Бурматов опроверг информацию о том, что россиянам могут запретить держать животных в маленьких квартирах. По его словам, это подразумевает имущественный ценз, которого в России «не может быть по определению». Он также напомнил, что хозяева не должны ущемлять права других жильцов и жестоко обращаться с животными.