Депутат раскрыл условие для восстановления отношений с Западом Депутат Чепа: выполнение обязательств Западом поможет наладить отношения с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы восстановить отношения с Россией, странам Запада необходимо начать выполнять свои обязательства, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru парламентарий уточнил, что с некоторыми государствами, например с Венгрией, возможно наладить взаимодействие.

Они хотят, чтобы что-то делали мы, а сами на эти договоры плюют. С такими партнерами сложно вести переговоры. С какими-то европейскими странами есть перспективы восстановления отношений. В таких государствах понимают, что подобная риторика в отношении России им навязана, и могут сопротивляться, как, например, Венгрия, — пояснил Чепа.

Депутат отметил, что Москва при подписании договоров постоянно надеялась, что на Западе «в этот раз не обманут». По его словам, пока Россия открывалась полностью, страны Европы «только приоткрывались». Парламентарий заявил, что западным государствам необходимо изменить подход, чтобы выстраивать с Россией полноценные двусторонние отношения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что возобновление стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности и стабильности невозможно. Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, которая усугубляется.