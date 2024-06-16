Депутат раскрыл, какую цель Зеленский преследует на саммите в Европе Депутат Белик: конференция в Швейцарии нужна Зеленскому для поддержания имиджа

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Саммит по Украине, который проходит в Швейцарии, нужен для поддержания имиджа страны и президента Владимира Зеленского, заявил ТАСС член комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик. По его словам, «шабаш», устроенный украинским лидером, бессмысленный.

[Участники конференции] прекрасно понимают, что этот шабаш, который устроил Зеленский, не имеет никакого смысла, кроме пустой траты времени. Да, чтобы как-то поддержать имидж так называемой Украины и ее просроченного президента, — сказал депутат.

Он обратил внимание, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит 15 июня и отправилась в Вашингтон. По мнению Белика, представитель Белого дома, вероятно, не смогла «вынести клоунаду». Кроме того, продолжил депутат, многие из присутствующих на саммите осознают, что без участия России украинский вопрос решить невозможно. Поэтому, подчеркнул политик, украинская конференция является «пустым сборищем».

Ранее и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, выступая на полях саммита, сказал, что Россия должна была принимать участие в конференции по Украине. Он также отметил, что подобного мнения придерживаются многие участники мероприятия.

Также Der Spiegel сообщил, что саммит «раньше, нежели было запланировано» покинул канцлер Германии Олаф Шольц. По данным СМИ, он утром 16 июня вылетел в Берлин на «сложные переговоры по бюджету».