Депутат раскритиковала закон, запрещающий увольнять одиноких родителей Останина назвала закон о запрете увольнять родителей-одиночек «половинчатым»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала закон, запрещающий увольнять родителей-одиночек с ребенком в возрасте до 16 лет. В разговоре с Lenta.ru парламентарий назвала закон «половинчатым». Она напомнила, что ребенком считается лицо до 18 лет, значит, все законопроекты должны это учитывать.

В Год семьи принимать такие половинчатые законы... Я разочарована. Если уж мы определили, что ребенок — это лицо до 18 лет, то нужно подводить под главный закон все остальное законодательство, — высказалась Останина.

Она отметила, что закон о запрете увольнять одиноких родителей уже существовал. Тогда он распространялся на тех, кто воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет. Сейчас же этот возраст подняли до 16. Парламентарий заявила, что «нужно идти дальше» и распространить действие закона на тех родителей, детям которых еще не исполнилось 18 лет.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что меры защиты одиноких отцов в России пока не принимаются, поскольку их положение лучше, чем положение одиноких матерей, а «дальше будет видно». По его словам, таким мужчинам значительно проще найти работу, чем женщинам.