Депутат призвала не отлавливать людей для обязательной диспансеризации Депутат Останина: нельзя отлавливать людей и требовать пройти диспансеризацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нина Останина

В регионы направили рекомендации от Минздрава об обязательных диспансеризациях, однако люди не готовы к этому, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Как она отметила в беседе с НСН, то, что государство обязывает делать, воспринимается гражданами с недоверием.

Негоже, если будут отлавливать людей в возрасте от 18 до 49 лет и требовать пройти диспансеризацию. Люди не готовы к этому, все, что делается сверху, воспринимается с большим недоверием. Минздраву нужно начинать с информирования населения о том, что людям следует заботиться о своем здоровье, в том числе репродуктивном, — объяснила парламентарий.

В рекомендациях предлагается разделять мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет на три категории в зависимости от наличия хронических заболеваний или факторов риска их развития, отметила депутат. Останина добавила, что так делить людей по группам здоровья некорректно. Люди не хотят, чтобы при утечке информации были обнародованы списки с диагнозами, которые поставят врачи по инициативе Минздрава.

Кроме того, распоряжение, которое уже направили в регионы, должно быть доработано, уточнила депутат. Следует прописать необходимое информационное медийное сопровождение и порядок проведения самой диспансеризации.

Ранее врач-терапевт Анна Белоусова рассказала, что диспансеризация — важная процедура, доступная россиянам, которая может помочь выявить заболевания на начальном этапе, например предраковые состояния. По ее словам, в начале болезни лечение проще и менее затратно.