Депутат призвал ужесточить досмотр на российских дорогах Депутат Гурулев призвал ужесточить порядок досмотра автомобилей на российских трассах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует ужесточить порядок досмотра и перемещения по междугородным трассам, считает депутат Государственной думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. Как сообщает ИА SM-News, парламентарий заявил о необходимости принятия дополнительных мер безопасности в текущей ситуации.

Расслабленными быть нельзя. Сегодня, может быть, даже стоит ужесточать правила, в том числе досмотр, порядок перемещения по российским дорогам. К этому надо приходить. Для реализации нужна воля. Я проехал на машине из Москвы в Санкт-Петербург. Там ни одного поста ГАИ, никто не остановит, вези в багажнике что хочешь, — рассказал народный избранник.

По мнению Гурулева, ужесточение правил досмотра автомобилей на трассах гарантированно вызовет недовольство у граждан, однако депутат подчеркнул, что такая мера направлена на усиление безопасности населения в нынешних условиях.

Да, неудобно. Но все во благо, — добавил отставной генерал.

Ранее Андрей Гурулев призвал главу Читы Евгения Ярилова перестать писать картины и заняться городом. Депутат подчеркнул, что городские управленцы должны либо работать и показывать результат, либо подавать в отставку.