Депутат призвал создавать зоны выгула собак наряду с детскими площадками Петербургский депутат Цивлев призвал создавать зоны выгула собак наряду с детскими площадками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застройщиков следует необходимо обязать создавать зоны для выгула собак наряду с другой инфраструктурой, такой как детские площадки и парковки, заявил в беседе со СМИ депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев. По его словам, этот вопрос давно пытаются решить на уровне муниципалитетов. Он пояснил, что данная идея возникла из-за нехватки инфраструктуры для выгула собак. Парламентарий подчеркнул, что запрос на это есть как у владельцев домашних животных, так и у их соседей.

В необходимости детских площадок и парковок ни у кого никогда сомнений не возникает, почему владельцы домашних животных должны быть обделены? В Петербурге уже давно пытаются решить вопрос, отдав его в ведение муниципалитетов, но пока далеко не продвинулись, — объяснил Цивилев.

Депутат подчеркнул, что важно не только построить площадки для выгула собак необходимо, но также оборудовать их и содержать. Он отметил, что если собачники сначала будут пользоваться специальными зонами, а потом по причине их необустроенности будут выгуливать питомцев в других местах, это создаст массу конфликтов.

Ранее Общественный совет при Минстрое подготовил для рассмотрения инициативу, согласно которой девелоперов могут обязать создавать зоны для выгула собак при строительстве домов. Речь идет в том числе и о специальных маршрутах в парках, а также об урнах для отходов животных. В Госдуме поддерживают данную идею, передают «Известия».

Группа депутатов ЛДПР в ноябре заявила о намерении внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение наказания за выгул опасных пород собак без поводка и ошейника. В случае признания вины, с хозяев животных взыщут от одной до трех тысяч рублей. Изменения предлагается ввести в рамках законопроекта «Об изменениях в КоАП РФ».