Депутат призвал сделать музеи бесплатными в новогодние праздники Депутат Хамзаев: в новогодние праздники посещение музеев должно быть бесплатным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогодние праздники посещение музеев, кинотеатров, спортзалов и домов культуры должно быть бесплатным, заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что этим вопросом необходимо заниматься на государственном уровне. По его словам, следует сделать 10 дней «открытых дверей» в культурных учреждениях.

Я сторонник, чтобы государство свою роль не снимало здесь. Кинотеатры, спортзалы, дома культуры, музеи — все должно быть бесплатно в эти десять дней. Мы можем себе это позволить. Дайте возможность людям развлекаться, не оставаться в квартире, — отметил парламентарий.

Депутат также уточнил, что новогодние праздники должны проходить в семейном кругу. Он призвал россиян больше гулять, отдыхать и общаться с родственниками и детьми. Хамзаев предупредил, что чрезмерное потребление алкоголя и переедание в эти дни негативно отражаются на здоровье людей. Кроме того, из-за спиртного увеличивается количество несчастных случаев.

Парламентарий ранее предложил запретить название «детское шампанское». По его словам, производителей данного напитка следует наказывать за популяризацию алкоголя среди детей. Хамзаев уточнил, что готовит соответствующую инициативу.