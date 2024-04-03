Депутат призвал развивать кулинарный патриотизм Депутат Говырин: в России нужно развивать кулинарный патриотизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо развивать кулинарный патриотизм, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В беседе с «360» парламентарий подчеркнул, что следует предлагать бизнесу выгодные программы кредитования, субсидии и гранты на открытие заведений с традиционной русской кухней.

Уверен, что правительство России может пойти навстречу малому бизнесу и предложить выгодные программы кредитования, субсидии и гранты на федеральном уровне именно на этом направлении торговли, — пояснил Говырин.

Он отметил, что в 1990-е годы стали приобретать популярность западные блюда и на смену чайным, блинным и пирожковым пришли заведения, где продают суши, пиццу и шаурму. При этом многие предприниматели начали активно открывать русские заведения за рубежом. Говырин добавил, что некоторые точки, где продают шаурму, «толком не проверяют»: там могут не соблюдать гигиену. Кроме того, часто они расположены вдоль дорог. По его словам, нужно «противостоять торговому хаосу».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что ведомство завершило работу по формированию суверенной системы образования в России. По его словам, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой.