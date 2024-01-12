Депутат призвал проверить власти Омска из-за нападения собак на ребенка Депутат Бурматов: необходимо провести проверку после нападения собак в Омске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По факту нападения собак на ребенка в Омске необходимо возбудить уголовное дело и провести проверку, завил NEWS.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он считает, что была проявлена халатность должностных лиц, которые не приняли системных мер по защите граждан от нападения безнадзорных животных.

Была проявлена халатность должностных лиц, их бездействие. Людей не защитили, собак в приюты не поместили и добились, к сожалению, предсказуемого результата. Нужно привлекать должностных лиц муниципалитета к уголовной ответственности за то, что они не реализовали комплекс мероприятий, который бы защитил граждан от нападения безнадзорных животных, — подчеркнул Бурматов.

Депутат отметил, что по закону такие животные должны находиться в приютах, быть стерилизованными и вакцинированными. Сегодня, напомнил он, регионы имеют право заниматься программами по строительству приютов, в том числе возводить их без привлечения бюджетных средств. Также у них есть право поддерживать волонтерские организации, запрещать самовыгул животных, штрафовать хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. По словам Бурматова, следствие должно посмотреть, что из этого было реализовано в Омске.

Ранее сообщалось, что на школьника во дворе дома в Омске напала стая бездомных собак. Мальчика спас случайный прохожий. Увидев, что ребенка повалили на землю, он тут же побежал на помощь, из-за чего собаки испугались и сбежали. Ребенок отделался одним укусом ноги. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай в городе.