Депутат предложил сделать неотвратимым наказание за недосмотр за собаками Депутат Рябоконь: наказание за недосмотр за собаками должно быть неотвратимым

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Необходимо сделать так, чтобы наказание за недосмотр за собаками стало неотвратимым, заявил депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что это заставит хозяев питомцев быть внимательными. По его словам, сейчас, если серьезных травм животное не нанесло, владелец часто остается безнаказанным.

В Шушарах полицейский, приехавший по вызову, во время задержания кого-то пострадал от пса. <...> Серьезных травм ему животное не нанесло, но и наказания за своенравность собаки никто не понес. И это я не говорю про случаи, когда собаки нападают на детей. <...> Неотвратимость наказания даже за, казалось бы, незначительные последствия недосмотра за животным заставит хозяев быть внимательнее, — пояснил депутат.

Рябоконь подчеркнул, что сейчас хозяев собак не наказывают за нанесение питомцем легких травм из-за истечения срока давности по административным делам. Так, людям сначала нужно зафиксировать травмы и ожидать, пока полиция исследует все обстоятельства дела и передаст материалы в суд. В связи с этим, по мнению парламентария, выписывать штрафы за нанесение легких травм собаками должны органы внутренних дел, чтобы принятая норма закона работала на практике.

Депутат Госдумы Николай Валуев ранее предложил возродить советскую систему безвозвратного отлова бродячих собак. По его словам, усилия зоорадикалов превратили российские города в законную среду обитания бродячих животных.