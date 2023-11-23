Депутат предложил недовольным ценами на проезд россиянам ходить пешком Депутат Колесников предложил ходить пешком недовольным повышением цен на проезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уральский депутат Александр Колесников рекомендовал ходить пешком тем, кто не согласен с повышением цен на проезд в общественном транспорте, сообщает «ФедералПресс». По словам парламентария, если не поднять стоимость проезда в Екатеринбурге, то транспортная отрасль может не выжить.

Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость [проезда] на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет, — заявил Колесников на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию.

В Екатеринбургской городской думе депутат выступил с инициативой о повышении тарифов на проезд в транспорте и предложил направлять вырученные средства на увеличение зарплат водителей. По словам Колесникова, это поможет справиться с дефицитом кадров и сократить перебои в движениях трамваев и автобусов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в российских регионах необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта. По его словам, нужно формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы. Глава государства подчеркнул, что улучшать систему перевозок необходимо не только в крупных и малых городах, но и на сельских территориях.