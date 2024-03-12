Депутат пояснил смысл закона о разрешении таранить припаркованные авто Депутат Колунов: разрешение скорой и пожарным таранить машины спасет жизни людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрешение автомобилям экстренных служб сдвигать бамперами неправильно припаркованные машины позволит спасти жизни и имущество людей, заявил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы Сергей Колунов. Он намерен вынести на рассмотрение палаты соответствующий законопроект.

Парламентарий пояснил, что неправильно припаркованные машины зачастую мешают автомобилям экстренных служб добраться до места происшествия. И хотя существующий закон позволяет пожарным таранить машины, однако они не часто пользуются этим правом, боясь ответственности.

Задача законопроекта, разработанного мной — решить эту проблему, позволить скорым и пожарным автомобилям вовремя доезжать до мест вызова, а значит, спасать жизни и имущество людей, — подчеркнул законодатель.

Он добавил, что в законопроект содержит детальное описание обстоятельств, при которых таран действительно необходим, и в случае его принятия позволит снять ответственность с водителей автомобилей экстренных служб.

Ранее Колунов призвал разрешить автомобилям скорой помощи сдвигать неправильно припаркованные машины для проезда к месту вызова. Депутат пообещал, что обратится с соответствующей инициативой к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.