Депутат Госдумы Миронов: Россия восстановит Украину после ухода Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Москва займется восстановлением Украины после ухода нынешнего президента республики Владимира Зеленского и его сподвижников. В своем Telegram-канале депутат выразил мнение, что Россия восстановит экономику и коммунальное хозяйство Украины.

Наша страна обязательно займется восстановлением экономики и коммунального хозяйства Украины. Не надо нам понуканий! Россия не только восстановит разрушенное, но и модернизирует инфраструктуру, как это сейчас происходит в Мариуполе — не сомневайтесь! Это обязательно будет, но только после полной денацификации и демилитаризации Украины, без Зеленского и всей бандеровской шайки, — написал Миронов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что считают необходимым разработать «план Маршалла» для Украины. По их словам, платформа поможет Киеву восстановить страну. Политики также считают нужным сформировать платформу, которая будет координировать оказываемую Киеву помощь. По их мнению, это потребуется, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Украина рискует стать жертвой в руках западных политиков, заявляющих о стремлении ей помочь. По его мнению, Запад совершенно не интересует благополучие страны. При этом Зеленский отметил, что Киев пока не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины общей суммой $17 млрд.