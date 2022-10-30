Депутат пообещал уничтожить десантников США в случае появления в зоне СВО Депутат Делимханов пообещал уничтожить десантников США в случае появления в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Адам Делимханов

Чеченские подразделения «c нетерпением ждут» появления в зоне спецоперации на Украине американских десантников, чтобы их уничтожить, заявил депутат Госдумы Адам Делимханов на совещании в генеральном штабе с командирами чеченских силовых структур, видео совещания опубликовал в своем Telegram глава республики Рамзан Кадыров. По словам Делимханова, чеченские бойцы также продолжают выполнять свой долг и уничтожать «шайтанов».

Мы в соцетях, на телевидении видим, как обсуждают какую-то американскую десантную дивизию. Нам просто хочется смеяться, когда об этом говорят. Мы не просто хотели бы с ним столкнуться. Наш командиры, наши подразделения с нетерпением ждут их. Где они появятся — там их и уничтожат, — сказал Делимханов.

США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск. Командир дивизии, имеющей официальное словесное название «Кричащие орлы», несколько раз заявил, что десантники готовы к сражению на территории Украины уже в ночь прибытия. При этом миссия дивизии заключается в «защите территории НАТО». Дивизия «Кричащие орлы» включает в себя легкую пехотную группировку численностью до 4,7 тысячи военных.