Депутат одобрила идею штрафовать на 2 млн рублей за недопуск газовщиков Депутат Разворотнева поддержала законопроект о штрафах за недопуск газовщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о штрафах за недопуск газовщиков в квартиры, который, в том числе, предусматривает санкции в размере до 2 млн рублей для юрлиц, является правильным, считает зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. В беседе с НСН депутат заявила, что при этом важно ввести порядок уведомлений.

Я законопроект поддерживаю, потому что проблема недопуска стоит очень остро. Это безопасность всех. Но там есть довольно странные моменты, например, не был введен порядок уведомлений, а за это уже полагается штраф. Нужно прописывать все процедуры более тщательно, — пояснила парламентарий.

По словам депутата, важно определить, какие обстоятельства можно считать извинительными при недопуске газовщиков. Так, по мнению Разворотневой, необходимо дополнительно уведомлять граждан о проверке через Госуслуги. Кроме того, такая система не должна повлиять на рост числа мошенников. Парламентарий уверена, что процесс будет прозрачным, если установить порядок уведомлений.

Ранее стало известно, что россиян могут начать штрафовать за недопуск газовщиков в квартиры. Отмечается, что законопроект с соответствующими поправками депутаты Госдумы могут принять 2 апреля.