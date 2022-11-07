Депутат оценил высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме Депутат Госдумы Шеремет назвал позицию мэра латвийского Даугавпилса по Крыму здравомыслящей

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Михаил Шеремет

Первый зампред Совета министров Республики Крым, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейса Элксниньша по статусу Крыма, сообщает РИА Новости. Ранее в эфире радиостанции Delfi латвийский политик признал Крым российским, отказавшись называть Россию страной-агрессором вслед за ведущей.

Это закономерная и здравомыслящая позиция. Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет все больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России, — заявил Шеремет.

Депутат считает, что странам Запада пора избавляться от русофобских настроений и ущербной антироссийской политики.

Ранее Италия, Франция и Германия не поддержали требования президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров Крым под контроль Киева. Об этом написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен. Он также добавил, что в вопросе Крыма позиция Зеленского пользуется поддержкой только у некоторых стран Восточной Европы.