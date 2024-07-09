Депутат оценил идею ввести штрафы для родителей за курение детей Депутат Тумусов раскритиковал идею ввести штрафы для родителей за курение детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение ввести штрафы для родителей, детей которых поймали за курением, выглядит преждевременным, заявил в беседе с «360» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, властям важно воздействовать на несовершеннолетних другими методами.

Я противник всяких разных запретов. Надо больше разъяснительными методами работать, — заявил парламентарий.

Депутат назвал курение вредной привычкой, которая вдвойне опасна для детей. Он также подчеркнул, что пока общество не готово к введению ответственности за такие проколы в воспитании. По мнению Тумусова, для правительства страны важно выстроить общество, основанное на семейной парадигме.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее выступил с противоположным мнением относительно наказания родителей за курение детей. Он также добавил, что не видит различия между электронными и обычными сигаретами.

Вышеуказанную инициативу подготовил и внес на рассмотрение глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Согласно его планам, опекуны школьников будут получать штрафы, если их подопечных будут заставать за курением. Однако взыскание будет действовать, если возраст курильщика на момент инцидента составляет менее 16 лет.