Депутат объяснила, зачем в школы вернули уроки труда Депутат Лантратова: школы должны воспитывать в детях трудолюбие

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Возвращение уроков труда в качестве обязательного предмета в школах поможет развить в детях трудолюбие, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Комментируя ситуацию «Царьграду», парламентарий подчеркнула, что учебные заведения должны нести в том числе воспитательную функцию наравне с родителями.

У нас ведь школа должна заниматься еще и воспитанием. Мы наконец-то ушли от понятия «услуга» в законе «Об образовании», вернули школе воспитательные функции, — отметила Лантратова

Как считает депутат, воспитание невозможно без труда. Кроме того, по ее мнению, это поможет избавиться от практики, когда в школы могли вызвать сотрудника прокуратуры просто из-за того, что учитель заставил ребенка стирать с доски. Парламентарий считает, что «это позор». Она также указала, что не всегда родители могут привить все важные навыки детям, в таком случае на помощь должны приходить учителя.

Госдума на пленарном заседании в среду, 6 декабря, сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «Об образовании». В частности, речь идет о введении в начальной и средней школе с 1 сентября 2024 года обязательных уроков труда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что во время уроков труда девочек надо учить варить борщ, а мальчиков — держать молоток. По его словам, таким образом дети будут готовы ко взрослой жизни.