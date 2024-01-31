Депутат объяснил, зачем ВСУ пытаются атаковать нефтяные объекты в России Депутат Швыткин: ВСУ пытаются посеять панику атаками на нефтяные объекты в РФ

Фото: МО Украины

ВСУ хотят посеять панику среди населения России попытками атаковать нефтяные объекты на территории РФ, заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с Lenta.ru парламентарий подчеркнул, что также украинская армия хочет нанести урон инфраструктуре, которая нужна для обеспечения жизнедеятельности российских граждан.

Их главный посыл — нанести урон инфраструктуре, которая служит для обеспечения жизнедеятельности гражданского мирного населения нашей страны. <...> Они пытаются втянуть население нашей страны в эту ситуацию и посеять панику, — пояснил Швыткин.

По словам депутата, нефтяные объекты также обеспечивают топливом военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине. В связи с этим попытки ВСУ атаковать эти объекты также связаны с желанием нанести урон российским военнослужащим, заключил парламентарий.

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