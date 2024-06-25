Депутат объяснил, зачем нужен закон о согласовании выезда за границу Депутат Пискарев: согласование выезда за границу повысит безопасность депутатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новая норма о лишении полномочий депутатов и сенаторов за несанкционированный выезд за границу будет способствовать не только повышению защищенности сведений, составляющих государственную тайну, но и обеспечению безопасности самих носителей секретных сведений, сообщил NEWS.ru председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. Среди авторов законопроекта, помимо самого Пискарева, значатся депутаты Госдумы Олег Морозов и Виктор Пинский и сенатор РФ Вячеслав Тимченко.

В условиях нынешних вызовов и угроз эта мера необходима. Депутаты и сенаторы по должности имеют допуск к гостайне. Однако в течение последних лет органы безопасности зафиксировали более тысячи разведывательных акций зарубежных спецслужб, включая провокации и попытки вербовки с элементами шантажа российских граждан. Кроме того, за поддержку новых субъектов Российской Федерации киевским режимом заведены уголовные дела против депутатов Госдумы, а в отношении ряда парламентариев заочно уже вынесены приговоры с длительным сроком лишения свободы, — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесен законопроект, который обязывает депутатов ГД и сенаторов РФ согласовывать свой выезд за пределы России. В случае нарушения данной обязанности их полномочия могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы. Сейчас депутаты Госдумы обязаны информировать руководство о выезде за границу. Зарубежные же командировки согласовываются на совете Думы в присутствии руководства нижней палаты.