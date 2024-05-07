Депутат объяснил присутствие французской делегации на инаугурации Путина Депутат Новиков: Макрон решил вести политику, отличную от НАТО

Фото: kremlin.ru

Французская делегация присутствовала на инаугурации президента России Владимира Путина из-за того, что Эммануэль Макрон хочет вести отличную от НАТО политику, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Он считает, что французскому лидеру приходится трудно.

Мы видим, что Макрон пытается найти свою линию, отличную от деятельности его коллег по НАТО. Удается ему это с большим трудом, ведь приходится учитывать финансовые интересы Франции, французского капитала, который уже есть на территории Украины, — отметил собеседник.

Кроме того, продолжил Новиков, Макрону необходимо принимать во внимание «антироссийскую истерику», долгое время культивируемую на Западе. Французский президент пытается совмещать эти интересы с собственными амбициями, уверен парламентарий.

Для реализации крупных амбиций, чтобы войти в историю как президент с большой буквы, нужны механизмы, решения для крупных задач. Сейчас Макрон сменил свои антироссийские интонации на более благоприятные, — указал депутат.

Ранее агентство DPA сообщило, что среди стран Евросоюза появились разногласия в связи с церемонией инаугурации Владимира Путина. По данным СМИ, у государств ЕС была разная позиция о том, как поступать с приглашениями на мероприятие.

Уточняется, что Франция и Венгрия выражали готовность направить своих представителей на церемонию, поскольку это позволит сохранить каналы связи и будет способствовать дальнейшим взаимодействиям между странами. При этом другие члены Европейского союза, например Германия, сочли участие в инаугурации нецелесообразным.