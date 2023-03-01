Депутат объяснил, почему Зеленский призвал американцев погибать на Украине Депутат Белик: Зеленский перенял привычку США распоряжаться жизнями граждан других стран

Президент Украины Владимир Зеленский призвал «дочерей и сыновей» США погибать за его страну, так как перенял у Вашингтона привычку распоряжаться жизнями граждан других стран, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий предположил, что политик «почувствовал себя властелином».

О причинах таких заявлений Зеленского можно только догадываться. Но США следует обратить внимание на слова обнаглевшей марионетки. Если они произнесены ради пропаганды, значит Зеленский почувствовал себя этаким властелином и распорядителем жизней граждан другой страны, как бы переняв привычку хозяев из Вашингтона, действующих точно также в отношении Украины, — отметил Белик.

По его словам, граждане США крайне возмутятся из-за подобных выступлений Зеленского на фоне и так заметного недовольства расходами Белого дома на Украину. Белик подчеркнул, что Белый дом привык наблюдать за вооруженными конфликтами «из-за океана», наживая на боевых действиях «миллионные состояния».

США привыкли наблюдать за вооруженными конфликтами из-за океана, наживая миллионные состояния, Украину используют как разменную монету. Кроме того, войны США часто используют в качестве отвлекающего маневра от их внутренних проблем. Для обычных американцев конфликт где-то далеко. Своим заявлением Зеленский затронул непосредственно их. Они, привыкшие к спокойной жизни, и так недовольны расходами на Украину, поэтому закономерно, что они будут крайне возмущены тем, что в их «американскую демократию» своим высказыванием так нагло вторгся Зеленский, — добавил Белик.

Накануне Зеленский заявил, что «США должны будут отправить своих сыновей и дочерей воевать», как Киев отправляет своих.

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