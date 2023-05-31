Депутат объяснил, почему скорость самокатов нужно ограничить до 15 км/ч Депутат Якубовский объяснил необходимость ограничения скорости самокатов возможностью уберечься от травм

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Если ввести ограничение скорости самокатов до 15 км/ч, то у пешеходов и управляющих средством индивидуальной мобильности появится шанс уберечь себя от травм, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, некоторые кикшеринговые сервисы уже ввели подобные ограничения, что означает актуальность думской инициативы.

Такой порог скорости [15 км/ч] оставляет шанс и лицу, управляющему СИМ, и пешеходу среагировать и сберечь себя от травм, — сказал Якубовский.

Парламентарий также указал на то, что выбранный порог скорости, с одной стороны, в три раза превышает скорость пешехода, что делает его привлекательным с точки зрения логистики, а с другой — это не существующее сейчас пятикратное превышение, при ограничении 25 км/час.

Ранее Якубовский предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».