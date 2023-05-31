Депутат объяснил идею запретить электросамокаты для несовершеннолетних Депутат ГД Якубовский: несовершеннолетние не должны ездить на электросамокатах, так как не знают ПДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовершеннолетние не должны ездить на электросамокатах, так как, чаще всего, не зная ПДД, становятся полноправными участниками дорожного движения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Якубовский, предложивший МВД РФ и Минтрансу РФ соответствующие поправки. Парламентарий отметил, что необходимо, как минимум, ввести аттестацию желающих приобрести подобное транспортное средство.

Несовершеннолетние граждане, зачастую, не владеют никакими знаниями о ПДД, при этом управляя СИМ, становятся полноправными участниками дорожного движения, и это небезопасно и для них и для участников движения, и для пешеходов. Как минимум, мы должны вести речь если не о запрете, то о какой-то аттестации их на знание правил и мер ответственности, как уже существует регулирование для мопедов, — отметил Якубовский.

Ранее Якубовский предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».

ПДД, касающееся езды на электросамокатах, правительство РФ утвердило в октябре 2022 года. В результате с 1 марта 2023 года появился термин «средство индивидуальной мобильности», включающий электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и ряд других подобных устройств. Максимальная скорость, предусмотренная для данного вида транспорта, составляет 25 километров в час, его масса не должна превышать 35 килограммов.