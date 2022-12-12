Депутат обвинил рэпера из «Касты» в оскорблении армии России Депутат Госдумы Альшевских обвинил рэпера Влади в оскорблении армии России

Фото: Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС

Владислав Лешкевич

Депутат Госдумы Андрей Альшевских написал в своем Telegram-канале, что сделал запросы в отношении рэпера Влади (Владислава Лешкевича) из «Касты» после того, как исполнитель «перешел черту» в своем новом альбоме «Длится февраль». Парламентарий не уточнил, в какие ведомства он направил документы.

Запросы в отношении рэпера Влади сделаны. Если музыкант в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители примут меры, — написал Альшевских.

Перед передачей запросов депутат написал пост о том, что Влади опубликовал новый альбом, «переполненный презрением к Отечеству и к Вооруженным Силам». Альшевских считает, что исполнитель решил «урвать себе дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности».

Его литературный персонаж из нудных словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья, — так парламентарий прокомментировал творческую работу рэпера из «Касты».

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