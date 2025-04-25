Депутат обвинил группу «Каста» в антироссийской пропаганде Депутат Иванов призвал не пускать музыкантов из группы «Касты» обратно в Россию

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Группа «Каста»

Музыканты из группы «Каста» распространяют депрессивную идеологию и занимаются антироссийской пропагандой, поэтому их не следует пускать обратно в страну, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, участники группы еще до начала СВО высказывали сомнения в способности страны дать отпор врагам.

Мы видим, как один деятель, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уже пытается оспорить определенные решения, а теперь и группа «Каста» привлекает к себе внимание. Важно понимать, что такие группы зачастую несут в себе не только депрессивную идеологию, но и занимаются пропагандой против своей страны. Задолго до СВО участники группы позволяли себе говорить, что якобы Россия не сможет дать отпор врагам. Необходимо внимательно изучить суть претензий к их текстам, чтобы понять, к чему они в итоге пришли, — пояснил Иванов.

Особую тревогу, по его мнению, вызывает песня об эмигрантах, в которой солист Владислав Лешкевич, известный как Влади (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), затрагивает тему отъезда граждан в 2022 году. Он подчеркнул, что в тексте присутствуют провокационные политические посылы, упоминание Ростова-на-Дону и символики местного футбольного клуба, а также признание в донатах, направление которых очевидно.

Особую обеспокоенность вызывает песня об эмигрантах, в которой солист группы Владислав Лешкевич затрагивает тему жизни россиян, уехавших за границу в 2022 году. Текст этой песни содержит множество провокационных посылов, касающихся политики. Не забыта и малая родина артиста — город Ростов-на-Дону, а также присутствует отсылка к желто-синей эмблеме ФК «Ростов». И что особенно тревожно, певец признается, что донатит. Куда именно направляются эти средства, вполне понятно из контекста, — резюмировал Иванов.

Ранее стало известно, что Лешкевич обжаловал в московском суде статус иноагента. Ответчиком по делу выступает Минюст России. Музыкант внесен в реестр иностранных агентов в январе 2025 года. По информации ведомства, он активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о политике российских властей.