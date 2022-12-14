Депутат Нилов пообещал ракеты «мальчику Вове из Киева»

Фото: nilov_oa/vk.com

Олег Нилов

В ходе благотворительной акции в Государственной думе депутат Олег Нилов пообещал ракеты «мальчику Вове из Киева», передает Telegram-канал Baza. Парламентарий сразу же признался, что пошутил, однако юмор оценили не все. Так, в кадр попал депутат Артем Метелев. Видно, как он, стоя на заднем плане, прикрывает лицо рукой после шутки Нилова.

Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди! Шутка!, — сыронизировал Нилов.

Благотворительное мероприятие в ГД называется «Елка Желаний». Дерево на акции обложено открытками с пожеланиями от детей-сирот, детей военнослужащих, а также от граждан с ограниченными возможностями. Парламентарии берут открытки и стараются исполнить желания россиян.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично высказался о работе ПВО на территории Украины. Он указал, что на ее территории были обнаружены «странные закономерности», которые не укладываются ни в рамки современной военной науки, ни в рамки инженерной мысли: парадокс связан с зависимостью между работой ПВО и обеспечением Украины водой и электричеством.

Бывший российский президент добавил, что исследование «установленного парадокса» требует вдумчивой работы.