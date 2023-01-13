Депутат назвала категорию россиян, которой отменили отсрочку от мобилизации Останина: многодетным отцам отменили отсрочку от мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многодетным отцам отменили отсрочку от мобилизации, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале. Парламентарий встретилась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая рассказала о соответствующем документе, направленном в военкоматы в конце2022 года.

К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба [Валерия] Герасимова и нашел подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба, — написала Останина.

По словам парламентария, она отправила по этому поводу правительственную телеграмму 30 декабря, однако это «успехом не увенчалось» — в Минобороны сослались на выходные и праздничные дни. Останина возмутилась ответом, указав, что «в окопах у бойцов праздников и выходных нет», а после событий в Макеевке «вся Россия забыла о праздниках, разделяя боль и скорбь по погибшим».

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов подтвердил информацию. По его словам, решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря.

Рекомендации Генштаба о праве на отсрочку действовали с октября. Тогда отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Депутаты Госдумы рассматривали законопроект с такими поправками, но не приняли его. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.