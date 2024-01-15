Депутат нашел способ снизить рост числа зависимых от алкоголя Депутат Леонов: снизить рост числа зависимых от алкоголя помогут психологи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы решить проблему роста числа граждан, зависимых от алкоголя, нужно развивать систему психологической помощи, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Также, по его словам, в этом вопросе важна доступность занятий спортом.

Депутат связал рост числа злоупотребляющих алкоголем россиян с социальными проблемами и стрессом, который многие пытаются купировать при помощи спиртного.

Из-за того что у нас не развита психологическая помощь, люди подручными средствами пытаются решить свои проблемы. Если бы у нас была налажена система психологической помощи, то темпы увеличения числа людей с алкогольной зависимостью снижались бы, — высказал мнение депутат.

Еще одним способом решения проблемы он назвал доступность для граждан спортивных площадок, особенно в сельской местности. Между тем спорт может стать заменой пагубной привычке, считает парламентарий. Он также призвал не решать вопрос путем запретов: если зависимый человек ощущает потребность в алкоголе, он «в любом случае» ее удовлетворит.

Ранее врач-нарколог Александр Ковтун связал рост числа россиян, страдающих алкоголизмом, с новыми стрессами, а также с генетическими и социокультурными факторами. При этом специалист напомнил, что около 3–5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости и склонны к злоупотреблению спиртными напитками независимо от экономических или политических причин.