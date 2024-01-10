Депутат нашел нужным ответить Тарасовой на резкий выпад в адрес Терюшкова Депутат Свищев назвал неприемлемыми слова Тарасовой в адрес Терюшкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкие и жесткие высказывания заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес депутата Госдумы Романа Терюшкова неприемлемы, считает председатель комитета ГД по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Как сообщил парламентарий в беседе с NEWS.ru, Терюшков — не новый человек в спорте, поэтому тренеру необходимо быть сдержаннее в своих заявлениях.

Я уважаю Татьяну Тарасову как заслуженного человека. Она многое сделала для развития фигурного катания и спорта в целом. Но мне кажется, такие достаточно громкие, амбициозные, жесткие высказывания неприемлемы и не соответствуют для такого заслуженного по статусу человека как Татьяна Тарасова, — высказался Свищев.

Как подчеркнул депутат, он не разделяет мнения Терюшкова о смене спортивного гражданства, но при этом не высказывается негативно в его адрес. Свищев напомнил, что ранее Терюшков занимал должность министра спорта Московской области и всем известна его любовь к футболу.

Ранее Тарасова раскритиковала предложение Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене. Тренер назвала его «моральным уродом и идиота куском» и заявила, что ему не место в Госдуме. Тарасова подчеркнула, что у спортсменов мало времени для реализации профессионального потенциала, поэтому нельзя им запрещать строить карьеру при любых обстоятельствах.