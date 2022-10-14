Депутат Мосгордумы отправил на проверку жалобу о мобилизации студента Депутат Мосгордумы Щитов отправил на проверку жалобу о мобилизации студента

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов направил в военную прокуратуру материал о студенте колледжа, которому вручили повестку возле московского метро. Об этом депутат сообщил РИА Новости, призвав не поддаваться панике, так как вручение повестки еще не означает призыва.

Щитов уточнил, что в его мобильную приемную по вопросам частичной мобилизации поступила жалоба от родителя студента колледжа, которому вручили повестку около станции столичного метро. При этом молодой человек имел при себе студенческий билет с указанием на очную форму обучения.

Материал направлен в военную прокуратуру для проверки законности и правомерности данных действий, — рассказал Щитов.

Депутат также напомнил, что повестка содержит в себе необходимость явиться в военкомат и после уточнения данных и изучения основания для отсрочки человека могут отправить обратно домой.

Ранее сенатор РФ Андрей Клишас заявил, что полицейские «облавы» в отношении призывников являются незаконными. Он пояснил, что повестки имеют право вручать только работники военкоматов, а не сотрудники полиции и ГИБДД. При этом полицейские могут доставить в военкомат только конкретного человека, на которого поступил письменный запрос из военкомата. Также органы внутренних дел могут разыскивать уклонистов в случае, если те проходят по конкретному уголовному делу.