Депутат Леонов призвал продавать экстренные контрацептивы по рецепту

Фото: Государственная Дума

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал ограничить свободную продажу экстренных контрацептивов. Парламентарий считает, что все препараты, которые вызывают беременность, должны отпускаться только по рецепту, а такая мера якобы поспособствует росту рождаемости, передает URA.ru.

Обратиться в женскую консультацию, чтобы выписали рецепт — это правильно. Там работают психологи, и женщину постараются убедить в том, чтобы она оставила ребенка. Рецепт нужен для того, чтобы женщина пришла и появился шанс сохранения беременности. Было бы неплохо, чтобы экстренные контрацептивы были именно по рецепту, — заявил Леонов.

Депутат добавил, что девушек необходимо просвещать со школы. По его словам, общаться с ними надо начинать в старших классах и «объяснять, что такие препараты достаточно вредны для здоровья, чтобы они осознавали все последствия».

Ранее заявила, что неочевидными причинами, толкающими женщин на измены, зачастую являются поведение мужа во время декрета и другие кризисные для семьи ситуации. Как рассказала специалист, психологи выяснили, что чаще всего жены впервые начинают задумываться об измене во время беременности и первых трех лет после рождения ребенка.