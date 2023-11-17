Депутат Колунов объяснил, зачем возвращать в школы уроки труда Депутат Колунов: традиционные уроки труда решат проблему дефицита кадров

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Традиционные уроки труда необходимо вернуть в российские школы, это поможет решить проблему дефицита кадров на предприятиях и строительных объектах, уверен депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов. В разговоре с «360» он уточнил, что столярное дело, кулинария, кройка и шитье помогут привить детям необходимые для взрослой жизни навыки и любовь к труду.

Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы, привить детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и любовь к труду, создать престиж рабочим специальностям и, в перспективе, решить проблему дефицита кадров, — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что лично убедился в дефиците кадров на предприятиях, когда совершал поездки по объектам в Московской области. По его словам, в обрабатывающей промышленности не хватает около 600 тысяч сотрудников, а в сфере строительства и ЖКХ — 260 тысяч человек. Колунов подчеркнул, что, если не вернуть в школы традиционные уроки труда, ситуация будет усугубляться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил вернуть в школы уроки труда вместо технологии. Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что, если ребенку привить трудолюбие, в будущем у него все будет хорошо.