Депутат из Сибири назвала безработных россиян червями Депутат Собканюк назвала безработных червями и призвала вернуть трудовые лагеря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Томской области Екатерина Собканюк назвала безработных россиян «тунеядцами и червями» и призвала вернуть трудовые лагеря. Во время выступления на одном из заседаний, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости», она заявила, что люди не хотят работать и при этом пользуются государственной поддержкой. По словам Собканюк, ее предложение решило бы проблему нехватки рабочих на местных стройках, где нет электриков, арматурщиков, сварщиков и бетонщиков.

На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Не хватает! Особенно зимой, когда идет прогрев бетона. А есть масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются государственной поддержкой. Они просто тунеядцы, извините, черви на нашем теле. Может быть, я плохо сказала, но таких очень много, — заявила Собканюк.

Коллеги томского депутата ее предложение о трудовых лагерях не поддержали. Заместитель губернатора региона Наталья Киселева призвала Собканюк и остальных членов законодательного собрания работать в рамках правового поля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число безработных граждан в стране составляет около 460 тысяч человек. По его словам, при этом на российском рынке труда в настоящее время не хватает 2,5 млн человек. Как отметил глава государства, лучший способ решения проблем, в частности в сфере трудовых отношений, — это улучшение демографической ситуации в РФ.