Депутат Хинштейн прокомментировал избиение участника СВО в Забайкалье Хинштейн призвал привлечь избивших участника СВО жителей Забайкалья к ответственности

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь избивших участника СВО жителей Забайкальского края к ответственности. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что наказание должны понести все участники избиения, в том числе и лица, оскорблявшие мужчину.

К уголовной ответственности должны быть привлечены все участники избиения инвалида СВО: и те, кто бил, и те, кто оскорблял. Да и статью за дискредитацию Вооруженных Сил и участников СВО никто тоже не отменял, — написал парламентарий.

По словам Хинштейна, он уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Он попросил главу региона разобраться в причинах случившегося, установив все детали конфликта.

Инцидент с избиением участника СВО, потерявшего ногу в бою, произошел в населенном пункте Нерчинский завод. По предварительным данным, мужчину избивали двое молодых людей, еще шесть человек, включая двух девушек, подбадривали их. Кроме того, они оскорбляли другого ветерана, попытавшегося защитить своего товарища. Злоумышленники также разбили автомобиль участника СВО. Все участники происшествия установлены, проводится судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.