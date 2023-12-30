Депутат Гусев назвал самых эффективных политиков Депутат Гусев назвал Мишустина и Гладкова одними из самых эффективных политиков

Фото: Правительство России

Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин является одним из самых эффективных политиков в стране, высказал мнение в интервью NEWS.ru депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. Также в его список попали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, депутат Яна Лантратова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Давайте правительство отметим. Мы, конечно, оппозиционная партия и часто не согласны с решениями правительства. Но правительство очень оперативно и быстро сейчас реагирует на возникающие вызовы. Мишустин в первую очередь. Также назовем Гладкова — губернатора Белгородской области. Фактически он является генералом — кроме ответственности губернаторской еще и военная ответственность за безопасность людей, — отметил Гусев.

Лантратова проводит огромную работу, связанную с помощью мобилизованным, уточнил он. Собянин в свою очередь прикладывает все усилия, чтобы на москвичах не отражались ни прилеты беспилотников, ни экономические санкции. Его несомненной заслугой является то, что он сохранил обычную комфортную жизнь в текущих условиях, добавил депутат.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 80% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. При этом уровень одобрения его деятельности остался неизменным — 77,1%. Опрос проводился с 18 по 24 декабря среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.