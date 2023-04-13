Депутат Гурулев: у Киева нет сил и мозгов для контрнаступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В случае если бы Киев хотел пойти в контрнаступление, ВСУ уже попытались бы сделать это, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Однако, подчеркнул он, для атаки у украинской стороны нет ни сил, ни мозгов. Власти соседнего государства парламентарий назвал «обкуренной и обнюханной шайкой», которая делает своих людей «бесноватыми».

Я могу точно сказать, что если бы они хотели контрнаступать, то контрнаступали, если бы хотели поразить объекты Черноморского флота, то поразили без всяких анонсов и реклам. Если этого не происходит, значит, у них нет сил и средств, а еще и мозгов, что, кстати, к нашему счастью, — заявил Гурулев.

По мнению депутата, если Киев хочет утопить Крым в крови, то у Москвы остается только силовой выход из ситуации.

Этот проект так или иначе будет закрыт, это понятно всем здравомыслящим. Есть вопросы по времени, которое понадобится: год, два, три, пять. Крайний срок 2027—2030-й годы, — заключил Гурулев.

До этого бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт, что потребует еще несколько недель солнечной погоды. До этого военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что атаку «Гвардии наступления» Украины можно отбить, сочетая средства тактической разведки.