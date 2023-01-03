Депутат Гурулев: о подготовке России к новому наступлению никто не узнает

Фото: Министерство обороны РФ

Артиллерийская установока 2С3 «Акация»

Если Россия и начнет подготовку к наступательной операции на Украине, об этом никто не узнает, сказал в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Таким образом он отреагировал на заявление экс-командира полка «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Максима Жорина, который предположил, что российские войска уже готовы к большому наступлению.

По поводу нашего наступления. Если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе вээсушники, — отметил Гурулев.

По его словам, в случае проведения наступательной операции главное — найти направление главных ударов, обмануть противника, после чего окружить его и разгромить.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и страны — члены Альянса готовиться к новым наступлениям Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не изменил главную цель СВО — контроль над Украиной.

До этого Столтенберг высказал предположение, что Россия стремится заморозить конфликт на Украине ради подготовки наступления. По его мнению, Путин «не демонстрирует стремление к миру». Столтенберг добавил, что Москва отвергла предложения Киева вывести свои войска из страны до Рождества.